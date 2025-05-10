شكرا لقرائتكم خبر عن 4735 جنيهًا للجرام.. سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع المستثمرون والمحللون عن كثب تحركات الذهب عالميًا، مع تركيز خاص على مستوى 3300 دولار للأونصة، الذي يعتبر نقطة فاصلة. فإذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري إيجابي ومُقنع، يُتوقع أن تنخفض الأسعار دون هذا الحاجز، مما قد يُمهّد الطريق لموجة تراجعات جديدة. أما في حال خيّب الاتفاق التوقعات، فقد يتحول المستوى الحالي إلى قاعدة انطلاق نحو اختراق القمة التاريخية البالغة 3500 دولار للأونصة.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم السبت، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3340.29 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكسباً أسبوعياً بنسبة 3.1%.

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.