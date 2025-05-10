شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 10-5-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 10 مايو 2025 12:30 م
ننشر تحديث سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 10-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.05 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و 68.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.53 جنيه للشراء
68.19 جنيه للبيع.
66.96 جنيه للشراء.
67.67 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء.
67.74 جنيه للبيع.
66.96 جنيه للشراء
67.67 جنيه للبيع
67.09 جنيه للشراء
67.70 جنيه للبيع
67.17 جنيه للشراء
67.78 جنيه للبيع
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني
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