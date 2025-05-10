الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 في الكويت عيار 18 بـ 24.625 دينار

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سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 في الكويت عيار 18 بـ 24.625 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 10 مايو 2025 12:01 م

شهدت اسعار الذهب اليوم  فى الكويت استقرارا فى الأسعار ، حيث سجل عيار 24سعر  32.825 دينار   بالتزامن مع  إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.825 دينار
عيار 22 سجل 30.100 دينار
عيار 21 سجل 28.725 دينار
عيار 18 سجل 24.625 دينار
عيار 14 سجل 19.150 دينار
عيار 12 سجل 16.425 دينار
الاونصة1021.000 دينار
الجنيه الذهب229.775 دينار
الأونصة بالدولار3328.56 دولار


و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا   مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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