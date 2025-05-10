شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 في الكويت عيار 18 بـ 24.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار ، حيث سجل عيار 24سعر 32.825 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.825 دينار

عيار 22 سجل 30.100 دينار

عيار 21 سجل 28.725 دينار

عيار 18 سجل 24.625 دينار

عيار 14 سجل 19.150 دينار

عيار 12 سجل 16.425 دينار

الاونصة1021.000 دينار

الجنيه الذهب229.775 دينار

الأونصة بالدولار3328.56 دولار



و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.