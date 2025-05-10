الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظّم برامج ولقاءات “أسبوع التمويل” بمركز دعم المنشآت بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غدًا، برامج ولقاءات “أسبوع التمويل” للتعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب استعراض تجارب المنشآت ورواد الأعمال في الاستفادة من التمويل لإنجاح مشروعاتهم، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.

وتتناول البرامج واللقاءات التي تستمر أسبوعًا، كيفية إعداد ملف تمويلي ناجح، والتمويل النقدي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومسار تمويل رواد الأعمال، وحلول التأمين، ودور الصندوق الزراعي في تمويل الشركات الابتكارية الناشئة، إلى جانب دراسات التحديات والحلول في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية المحاسب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش اللقاءات والجلسات دور التمويل في تمكين الشركات الناشئة، بمشاركة ممثلي الجهات العاملة في القطاع المالي للمنشآت وقطاعات الأعمال، إضافة إلى توعية المنشآت بمجالات التمويل، من خلال التعريف ببرنامج “كفالة”، وأنواع التمويلات المتاحة.

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