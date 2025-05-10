نادي الطلبة السعوديين في جامعة ستانفورد يدشّن أولى جلساته الحوارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

دشّن نادي الطلبة السعوديين في جامعة ستانفورد أولى جلساته الحوارية بلقاء استضاف فيه رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد أبونيان، وذلك بحضور نخبة من الطلاب السعوديين في منطقة السيليكون فالي، في إطار تعزيز التواصل المعرفي بين الكفاءات الوطنية الشابة وقادة القطاعات الحيوية في المملكة.

وتناول أبونيان خلال اللقاء مسيرته المهنية وتجربته في قيادة المشاريع الكبرى، مستعرضًا أبرز التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، والفرص المستقبلية الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنية، والاستدامة.

وقد ألقى أبونيان كلمة تحفيزية للطلاب، حثّهم فيها على الاستفادة القصوى من تجربتهم التعليمية والمعرفية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية تسخير هذه الخبرات عند عودتهم إلى المملكة، والإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الوطنية.

وشهد اللقاء تفاعلًا مميزًا من الطلاب الذين طرحوا عددًا من الأسئلة والنقاشات حول مستقبل الطاقة، والابتكار، والدور المنتظر من الكفاءات الوطنية الشابة في تحقيق التحول المنشود في الاقتصاد السعودي.

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