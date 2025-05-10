تعزيزًا للصادرات غير النفطية من السلع والخدمات.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي, وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية, وبنك التصدير والاستيراد السعودي، شملت مدينتي ديترويت ونيويورك، خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في البعثة 34 شركة سعودية من قطاعات متنوعة, منها: الأغذية، ومواد البناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، حيث التقى ممثلو الشركات بعدد من المستوردين الأمريكيين، من خلال عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية ومذكرات التفاهم بين الجانبين. وتضمنت البعثة زيارات ميدانية لكبرى الشركات في قطاع مواد البناء وشركات توزيع الأغذية؛ بهدف تقييم مدى الإقبال على المنتجات السعودية ودراسة توجهات المستهلكين في السوق الأمريكية.

يُذكر أن البعثات التجارية إحدى أهم الخدمات التي تقدمّها “الصادرات السعودية” لدعم المصدرين وربطهم بكبار المستوردين من مختلف أنحاء العالم، حيث تعتزم هيئة تنمية الصادرات السعودية تنظيم عدد من البعثات خلال عام 2025 في عدة دول منها: جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية العراق؛ تعزيزًا لنفاذ صادرات السلع والخدمات الوطنية، وتمكين المصدرين من الوصول إلى الأسواق الدولية المستهدفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

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