شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 فى منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي عند 50.55 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي عند 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع، وفى بنك مصر سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.