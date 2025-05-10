شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث شهدت استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوعوهو ما سيؤثر على تداولات الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3340.29 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكسباً أسبوعياً بنسبة 3.1%.

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.