شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية: 27 شركة مصرية تشارك بمعرض نتخصص فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك 27 شركة مصرية رائدة في قطاع الصناعات الكيماوية في فعاليات الدورة السابعة عشر لمعرض "ليبيا بيلد – طرابلس"، الذي يُقام في العاصمة الليبية خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025.

وتقام المشاركة المصرية على مساحة تبلغ 436 مترًا مربعًا، وسط حضور دولي واسع يشمل 9 دول هي: إيطاليا، تركيا، مصر، فرنسا، مالطا، تونس، ألمانيا، الصين، والنمسا. ويقود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة هذه المشاركة النوعية لعدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة.

وأوضح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر وليبيا. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز حضور المنتجات المصرية عالية الجودة وذات الأسعار التنافسية في السوق الليبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر مع الشركاء الليبيين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات الكيماوية المصرية.

وأكد أبو المكارم على الأهمية الاستراتيجية للسوق الليبية بالنسبة للمنتجات المصرية، واصفًا معرض "ليبيا بيلد" بأنه منصة حيوية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف أن زيادة الصادرات الكيماوية ستساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

من جانبه، صرح الأستاذ محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: "نسعى من خلال هذه المشاركة إلى فتح أسواق واعدة أمام الشركات المصرية وتوطيد أقدامها في السوق الليبية، التي تتميز بفرص نمو واستثمار كبيرة."

وتأتي هذه المشاركة المصرية القوية في أعقاب طفرة ملحوظة شهدتها صادرات القطاع الكيماوي المصري إلى السوق الليبية خلال عام 2024. حيث بلغت قيمة صادرات منتجات اللدائن نحو 103 ملايين دولار، والأحبار والدهانات حوالي 94 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات المنظفات بقيمة 36 مليون دولار، ومنتجات الكيماويات المتنوعة بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات الزجاج بنحو 13 مليون دولار، ومنتجات الأسمدة بقيمة 11 مليون دولار، وغيرها من المنتجات المصرية الأخرى التي تحظى بطلب متزايد في السوق الليبية.

جدير بالذكر، أن معرض "ليبيا بيلد" يضم قطاعات متنوعة تشمل: المواسير، الدهانات، مواد العزل والتبطين، كيماويات البناء، الأدوات الصحية، الأخشاب، والكهرباء، مما يجعله منصة شاملة ومتكاملة لتعزيز التعاون في قطاع البناء والتشييد والصناعات المرتبطة به.