شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 56.96 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.06 جنيه للشراء 57.22 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء.

57.43 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 56.96 جنيه للشراء.

57.43 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 57.05 جنيه للشراء. 57.5 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 56.99 جنيه للشراء. 57.45 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 57.08 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 56.96 جنيه للشراء. 57.41 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 57.00 جنيه للشراء. 57.45 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز