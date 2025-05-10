شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 56.96 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
57.06 جنيه للشراء
57.22 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
56.99 جنيه للشراء.
57.43 جنيه للبيع.
56.96 جنيه للشراء.
57.43 جنيه للبيع.
57.05 جنيه للشراء.
57.5 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
56.99 جنيه للشراء.
57.45 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.08 جنيه للشراء.
57.53 جنيه للبيع.
56.96 جنيه للشراء.
57.41 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.00 جنيه للشراء.
57.45 جنيه للبيع.
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