شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم السبت 10-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 10-5-2025، بالبنوك العاملة بالسوق المصرى، ليسجل فى البنك المركزي 67.05 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و68.19 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترلينى.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.53 جنيه للشراء.

68.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.96 جنيه للشراء.

67.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.03 جنيه للشراء.

67.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.96 جنيه للشراء.

67.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.09 جنيه للشراء.

67.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.17 جنيه للشراء.

67.78 جنيه للبيع.