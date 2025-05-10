شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2028.. الاستقرار سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.



وجاءت باقي الأسعار كالتالي: وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

يأتي هذا الهدوء في ظل ترقّب السوق المحلي للتطورات العالمية، وخاصة تحركات الأسعار عالميًا بعد تقلبات الأسبوع الماضي، دون تأثير كبير على التداول المحلي حتى الآن.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.