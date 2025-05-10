شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2028.. الاستقرار سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 10 مايو 2025 09:00 ص
وجاءت باقي الأسعار كالتالي:
عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا
يأتي هذا الهدوء في ظل ترقّب السوق المحلي للتطورات العالمية، وخاصة تحركات الأسعار عالميًا بعد تقلبات الأسبوع الماضي، دون تأثير كبير على التداول المحلي حتى الآن.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.
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