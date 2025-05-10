شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة إنفاق الموازنة على التعليم والصحة إلى 340 مليار جنيه خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على قطاعي الصحة والتعليم ليقترب من 340 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من السنة المالية الحالية، بزيادة 69.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتسجل الموازنة أضخم حجم إنفاق على القطاعين خلال هذه الفترة.

وسجل حجم الإنفاق على قطاع الصحة إلى 142.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 110.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 31.7 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 28.6%.

كما سجل حجم الإنفاق على قطاع التعليم 197 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 159.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 37.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 23.6%.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 2.308 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقابل 1.993 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 15.8%، وانخفضت المصروفات العامة بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها المواطنين.

وكانت الحكومة، قد اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.