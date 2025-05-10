شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ388.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب فى قطر، تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

سعر الذهب في قطر

عيار 24 سجل 388.75 ريال

عيار 22 سجل 356.25 ريال

عيار 21 سجل 340 ريال

عيار 18 سجل 291.50 ريال

عيار 14 سجل 226.75 ريال

عيار 12 سجل 194.25 ريال

الاونصة 12088.25 ريال

الجنيه الذهب 2720.50 ريال

الأونصة بالدولار3333.68 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.