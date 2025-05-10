شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 10 مايو 2028.. هدوء محلى وترقب عالمى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم السبت 10 مايو 2028، استقرارًا نسبيًا وسط تداولات محدودة، في ظل إغلاق البورصة العالمية بعد أسبوع حافل بالتقلبات.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا



ويتابع المستثمرون والمحللون عن كثب تحركات الذهب عالميًا، مع تركيز خاص على مستوى 3300 دولار للأونصة، الذي يعتبر نقطة فاصلة. فإذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري إيجابي ومُقنع، يُتوقع أن تنخفض الأسعار دون هذا الحاجز، مما قد يُمهّد الطريق لموجة تراجعات جديدة. أما في حال خيّب الاتفاق التوقعات، فقد يتحول المستوى الحالي إلى قاعدة انطلاق نحو اختراق القمة التاريخية البالغة 3500 دولار للأونصة.

في السياق ذاته، يترقب السوق تصريحات مرتقبة لعدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير، ومن المتوقع أن تسلط هذه التصريحات الضوء على رؤى الفيدرالي بشأن المخاطر المتزايدة المتعلقة بالتضخم والبطالة، وتأثيراتها المحتملة على السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، أظهر تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية قوية خلال أبريل الماضي، بلغت 115.3 طنًا، في أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وارتفعت قيمة الأصول المُدارة في هذه الصناديق إلى نحو 379 مليار دولار، بنمو شهري قدره 10%، في استمرار لسلسلة مكاسب دامت خمسة أشهر متتالية.

وجاءت التدفقات مدفوعة بشكل رئيسي بإقبال قوي من آسيا التي سجلت صافي مشتريات قدره 69.6 طنًا، تلتها أمريكا الشمالية بـ 44.2 طنًا، في حين سجلت أوروبا خروجًا طفيفًا بلغ 0.7 طن.