شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 في الإمارات..عيار 21 بـ355.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب في الإمارات، في التذبذب، وسجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 400.50 درهم

عيار 22 سجل 371 درهم

عيار 21 سجل 355.75 درهم

عيار 18 سجل 304.75 درهم

عيار 14 سجل 235.75 درهم

عيار 12 سجل 202.25 درهم

الاونصة 12457 درهم

الجنيه الذهب 2846 درهم

الأونصة بالدولار3333.68 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.