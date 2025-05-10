شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة هذا الأسبوع أبرزها عمومية لإنشاء شركة رياضة لنادي الجونة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، انعقاد الجمعية العامة العادية لـ6 شركات، تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وأوراسكوم للتنمية مصر، وتناقش الأخيرة النظر في تأسيس مؤسسة، وتأسيس شركة شركة تابعة، ويتمثل غرضها في ممارسة النشاط الرياضي، وذلك ليتم نقل ملكية نادي الجونة إلى الشركة المزمع تأسيسها.

كما من المقرر أن تختار عمومية أوراسكوم، عضو مجلس الإدارة الجديد للشركة، وذلك من بين المتقدمين للترشح لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة.

ويوم الإثنين تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي المطورون العرب القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ويبدأ التوزيع النقدي للكوبون رقم (13) لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، بواقع 2 جنيه للسهم الواحد.

ويختتم أجندة البورصة يوم الأربعاء الموافق 14 مايو، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وتناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الأساسي للشركة.