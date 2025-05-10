الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بالبنك التجارى 50.57 جنيه للشراء

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  • سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بالبنك التجارى 50.57 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بالبنك التجارى 50.57 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بالبنك التجارى 50.57 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 10 مايو 2025 06:00 ص

شهد سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025، أمام الجنيه المصري، استقرارًا في الأسعار بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع. 

واستقر سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى عند 50.55 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.57 للشراء، 50.67 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.55 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

81e110582a.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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