شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع عاصف بالتغيرات.. سعر الذهب اليوم السبت 10-5-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 مايو 2028، وسط تداولات محدودة للغاية في الذهب المحلي، بعد إغلاق البورصة العالمية بعد أسبوع عاصف بالتغيرات.

أسعار الذهب اليوم:

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ويراقب المحللون حاليًا مستوى 3300 دولار للأونصة كحد فاصل لحركة الذهب، فإذا توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري إيجابي وموثوق، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار دون هذا المستوى، مما قد يفتح المجال لمزيد من الانخفاضات، وعلى الجانب الآخر، إذا جاء الاتفاق أقل من توقعات الأسواق، فقد يتحول هذا المستوى إلى نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق القمة التاريخية البالغة 3500 دولار للأونصة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتصريحات مهمة في وقت لاحق اليوم، لتوضيح وجهات نظرهم حول الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية، خاصة بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير، وسط تحذيرات متزايدة بشأن مخاطر التضخم والبطالة.

على صعيد آخر، أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية قوية خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت 115.3 طنًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022.

وبلغت قيمة الأصول المُدارة في هذه الصناديق حوالي 379 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 10% خلال شهر واحد، ومستمرة في هذا الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بشكل كبير بالتدفقات في منطقة آسيا التي استحوذت على 69.6 طنًا، تلتها أمريكا الشمالية بـ 44.2 طنًا، بينما شهدت أوروبا انخفاضًا طفيفًا قدره 0.7 طن.