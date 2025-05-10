شكرا لقرائتكم خبر عن "السويدي" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع بـ2.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "السويدي إليكتريك" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 19.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.052 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 149.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.051 مليار جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 8.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 657.3 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 284.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 657 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الشرقية إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 18.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 626.9 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 166 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 596.5 مليون جنيه، ثم "جهينة للصناعات الغذائية"، بحجم تداول 19.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 567 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 22.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 541.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 663.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 463.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 9498.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39624.29 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 12041.94 نقطة.

