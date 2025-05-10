شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 10 مايو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 10 مايو 2025 استقرارًا، بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

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