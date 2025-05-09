شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد.. حركة الذهب فى مصر اليوم الجمعة ختامًا لتعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في ختام التعاملات المسائية، بالتزامن مع نهاية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية، وجاء ذلك وسط حالة من التذبذب في سعر الأونصة عالميًا، والتي لا تزال مستقرة أعلى من مستوى 3300 دولار.

ويتابع المتعاملون في السوق المحلي والعالمي تطورات أسعار الذهب عن كثب، في ظل استمرار التقلبات العالمية، التي تنعكس بشكل مباشر على السوق المصري.

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3330 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3310 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة.



خلال بداية جلسة اليوم انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في 4 جلسات عند 3274 دولار للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التعافي وذلك بعد أن شهد انخفاض خلال الجلستين الماضيتين ولكن حتى الآن كانت اغلاقات الذهب فوق المستوى 3300 دولار للأونصة.