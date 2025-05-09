شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4735 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.