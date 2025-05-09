شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسهم ترتفع بالبورصة بأكثر من 20% خلال أول أسبوع فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 9 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال أول أسبوع في شهر مايو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 20.06% ليصل إلى مستوى 0.826 جنيه.

2- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 20.17% ليصل إلى مستوى 11.320 جنيه.

3- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بنسبة 21.22% ليصل إلى مستوى 0.297 جنيه.

4- برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 22.55% ليصل إلى مستوى 1.250 جنيه.

5- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 25.68% ليصل إلى مستوى 192.880 جنيه.

6- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 26.69% ليصل إلى مستوى 3.940 جنيه.

7- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 26.9% ليصل إلى مستوى 4.010 جنيه.

8- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 32.16% ليصل إلى مستوى 0.863 جنيه.

9- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 37.63% ليصل إلى مستوى 1.079 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 9498.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39624.29 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 12041.94 نقطة.