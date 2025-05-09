شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى البورصة العالمية والسوق المصرى قبل ساعات من الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا محدودًا خلال تداولات اليوم بعد جلستين من الهبوط، وذلك في ظل الحذر الذي يسيطر على الأسواق حاليًا بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف ليدعم ارتفاع الذهب.

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3330 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3310 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة.



خلال بداية جلسة اليوم انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في 4 جلسات عند 3274 دولار للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التعافي وذلك بعد أن شهد انخفاض خلال الجلستين الماضيتين ولكن حتى الآن كانت اغلاقات الذهب فوق المستوى 3300 دولار للأونصة.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، ليبقي على الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على السلع المستوردة من المملكة المتحدة سارية، بينما وافقت المملكة المتحدة على خفض رسومها الجمركية من 5.1% إلى 1.8%.

كما صرح ترامب بأنه يتوقع إجراء مفاوضات جوهرية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة في نهاية هذا الأسبوع، وتوقع أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية على بكين البالغة 145% على الأرجح.