شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"الشرقية إيسترن كومباني" يؤكد التزام الشركة بالضوابط القانونية في التعامل مع المخالفات الوظيفية حالة ثبوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، أن فصل عمال بالشركة، جاء بعد إجراء تحقيق من قبل الإدارة القانونية، أثبت مخالفتهم للوائح والنظم الداخلية المعتمدة، مما يتطلب الفصل النهائي استنادًا على لائحة الجزاءات بالشركة.

‎في شأن آخر، كشف هاني أمان، عن استهداف الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تحقيق مبيعات سنوية تتجاوز 100 مليار جنيه، في ظل توافز مخزون ضخم من مستلزمات الإنتاج منذ أكتوبر من العام الماضي، يكفي لتأمين احتياجات السوق المحلي، مع تحقيق فائض في الإنتاجية يُمكن تصديره.

‎أكد الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية متميزة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، مستدلًا على حديثه بارتفاع حجم الإنتاج الشهري من السجائر ليتراوح بين 5-7 مليارات سيجارة شهريًا مما يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل بنسبة 100%، مع وجود فائض للتصدير خلال فترة انخفاض الطلب خلال موسم الشتاء وشهر رمضان.



إيسترن كومباني



هانى أمان



إيسترن كومباني