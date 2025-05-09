شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4058 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، ويبدأ سعر جرام الذهب لعيار 14 عند 3156 جنيهًا، إلى سعر جرام عيار 24 عند 5411 جنيه.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.