شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. جذب شركات يابانية فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 9-5-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تأكيد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، ووفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، ولقاءات وزير الاتصالات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات اليابانية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.

وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات اليابانية إنشاء مراكز بحث وتطوير

فى ختام زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو؛ استكمل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللقاءات التى يجريها مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات اليابانية، وذلك لبحث سبل التعاون التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وشملت اللقاءات مناقشات حول فرص جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرى، وإنشاء مراكز بحث وتطوير، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان.

640 مليون دولار استثمارات مشروع إنتاج الصودا اش بالعلمين الجديدة

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصودا اش، بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمساهمين وذلك بدعوة من مجلس إدارة الشركة للتصديق على تقريره عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024.

وعرضت الجمعية، نتائج الأعمال التي قامت بها الشركة المصرية للصودا اش، خلال مرحلة استثنائية مليئة بالتحديات والتي قامت إدارة الشركة خلالها بتشكيل فرق عمل متخصصة (فنية، والتعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مواد محلية وإدارية) بالاستعانة بالكوادر الفنية وذوي الخبرة من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول.

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ وإنشاء تلك المشروعات ‏تم تأسيس الشركة المصرية للصودا اش في ديسمبر 2022 بهدف إقامة مشروع ضخم لإنتاج الصودا اش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ضمن مجمع البتروكيماويات بالمنطقة، ‏وذلك على مساحة تبلغ حوالي 270 فدان بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 640 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالي 600 ألف طن سنويا كمرحلة أولى.