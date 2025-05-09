شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات لمؤتمر التأمين متناهى الصغر أبرزها عمل نموذج لمنتج التأمين المعيارى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مؤتمر التأمين متناهى الصغر، توصيات عمل أنشطة المؤتمر لتقييم احتياجات العملاء، والذي عقد بمحافظة الأقصر بمشاركة 30 دولة، وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت أبرز توصيات المؤتمر.

وجاءت التوصيات كالتالى:

1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية.

2- العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.

3- عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات

4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين

ويستضيف اتحاد شركات التأمين المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025 خلال الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولى من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصرى.