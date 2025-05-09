شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع مع هبوط عالمى للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالانخفاض الكبير فى سعر الأونصة العالمية، وقد سجلت الأسعار المحلية المستويات التالية:



* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ويأتي هذا التراجع في الأسعار المحلية بعد انخفاض سعر الأونصة العالمية بنسبة 2% لتصل إلى 3335 دولارًا، ويعتبر هذا الانخفاض العالمي عاملاً رئيسياً في تحريك الأسعار في السوق المصري نظراً لارتباطهما الوثيق.



ويتوقع محللون أن يستمر هذا التأثر بالأسعار العالمية على السوق المحلي، مع ترقب المستثمرين والتجار لأي تغيرات جديدة في الأسواق العالمية قد تؤثر على حركة الأسعار في مصر.