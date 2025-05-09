شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى:"ساوث ميد" سيحقق أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحى عقارى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال تقرير رسمي، إن الحكومة وقعت شراكة مع القطاع الخاص ممثلة في مجموعة طلعت مصطفى القابضة في يوليو عام 2024 لإنشاء مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه أي ما يعادل 21 مليار دولار، وتبلغ قيمة المبيعات المستهدفة للمشروع حوالي 1.6 تريليون جنيه أي ما يقرب من 35 مليار دولار، ليصبح أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر وإيجابي في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نحو 2.4 تريليون جنيه إضافية للناتج القومي الإجمالي، وفق تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص.

أشار التقرير، إلى العقود التي وقعتها الحكومة مع مجموعة موانئ أبو ظبي بدولة الإمارات في يونيو 2024، لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وتتمثل العوائد المباشرة للتعاقد في ضخ مجموعة موانئ أبو ظبي استثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار.

أضاف كما وقع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو"، وأيضًا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

وحقق إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها البارز ساوت مد على ساحل البحر المتوسط، مبيعات غير مسبوقة بلغت 70 مليار جنيه خلال يوم عمل واحد فقط -متجاوزًا بذلك الطلب الكبير الذي شهده إطلاق المرحلة الأولى في عام 2024، وذلك من خلال بيع حوالي 5100 وحدة، وبذلك يصل إجمالي مبيعات المشروع حتى الآن إلى أكثر من 352 مليار جنيه منذ إنشائه في يوليو 2024.