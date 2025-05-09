شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 1.2%، ونما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 1.9%، 1.5%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على الترتيب، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 9498.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39624.29 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 12041.94 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.320 تريليون جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 417.5 مليار جنيه إلى 420.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.