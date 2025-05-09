شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات حول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أقام السفير أحمد علي شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، حفل استقبال رسمي بمقر إقامته في العاصمة بريتوريا، تكريمًا لأعضاء الوفد المصري المشارك، وبحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين الجنوب إفريقيين ومجتمع الأعمال وكبار المستوردين، وذلك في إطار فعاليات بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات من الجانب المصري، من بينهم الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس البعثة، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس ومدير إدارة معلومات التصدير، إلى جانب المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا، وممثلي ثلاثين شركة مصرية رائدة في مجال الصناعات الغذائية.

من الجانب الجنوب إفريقي، شارك في الحفل توماس مادزيفي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية (NRCS)، وميسي كاتز، المدير العام لقطاع الأغذية بالهيئة، وراتشيسوسو، القائم بأعمال مفوض هيئة حماية المستهلك، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة، وهيئات الرقابة على المنتجات الغذائية والتفتيش الفني.

وتخلل اللقاء مناقشات بناءة حول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وجنوب إفريقيا في مجال الصناعات الغذائية، مع التركيز على التوافق التنظيمي وتسهيل التبادل التجاري وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، في ظل ما يتمتع به القطاع الغذائي المصري من تنافسية عالية وإمكانات تصديرية واعدة.

وأعرب المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمته السفارة المصرية في جنوب إفريقيا للبعثة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز من جانب السفير أحمد علي شريف وطاقم السفارة، في تجسيد واضح لحرص البعثات الدبلوماسية المصرية على دعم جهود التوسع التصديري في الأسواق الاستراتيجية داخل القارة الإفريقية.



