شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. وفقًا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، وفقا لآخر التحديثات، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار، التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا



* سعر جرام الذهب عيار 21: 4735 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.