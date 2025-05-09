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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم الجمعة 9-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 09 مايو 2025 03:59 م
استقر سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 9-5-2025، بالبنوك العاملة بالسوق المصرى، ليسجل فى البنك المركزي 67.05 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و 68.19 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.53 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
68.19 جنيه للبيع.
66.96 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
67.67 جنيه للبيع.
67.03 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
67.74 جنيه للبيع.
66.96 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
67.67 جنيه للبيع.
67.09 جنيه للشراء.
67.70 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
67.17 جنيه للشراء.
67.78 جنيه للبيع.
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