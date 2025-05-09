الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم الجمعة 9-5-2025

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  • سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم الجمعة 9-5-2025 1/3
  • سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم الجمعة 9-5-2025 2/3
  • سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 67.05 جنيه للشراء اليوم الجمعة 9-5-2025 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 09 مايو 2025 03:59 م

استقر سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 9-5-2025، بالبنوك العاملة بالسوق المصرى، ليسجل فى البنك المركزي 67.05 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و 68.19 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
 

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.53 جنيه للشراء.


68.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.96 جنيه للشراء.


67.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.03  جنيه للشراء.


67.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.96 جنيه للشراء.


67.67  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.09  جنيه للشراء.


67.70 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.17  جنيه للشراء.


67.78 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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