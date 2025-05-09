الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 9-5-2025.. 13.75 جنيه بالبنك الأهلى

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  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 9-5-2025.. 13.75 جنيه بالبنك الأهلى 1/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 9-5-2025.. 13.75 جنيه بالبنك الأهلى 2/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 9-5-2025.. 13.75 جنيه بالبنك الأهلى 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 09 مايو 2025 02:31 م

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 9-5-2025،بسبب الأسبوعية للبنوك، وفي أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر الدرهم فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.75 جنيه للشراء، 13.79 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.76 جنيه للشراء، 13.80 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.78 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.76 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.74 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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