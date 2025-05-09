شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ 30.800 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعارالذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 41.075 ريال بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.075 ريال

عيار 22 سجل 37.650 ريال

عيار 21 سجل 35.925 ريال

عيار 18 سجل 30.800 ريال

عيار 14 سجل 23.950 ريال

عيار 12 سجل 20.525 ريال

الاونصة1277.350 ريال

الجنيه الذهب287.475 ريال

الأونصة بالدولار3317.96 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.