شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ 30.800 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 09 مايو 2025 02:00 م
شهدت اسعارالذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 41.075 ريال بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.075 ريال
عيار 22 سجل 37.650 ريال
عيار 21 سجل 35.925 ريال
عيار 18 سجل 30.800 ريال
عيار 14 سجل 23.950 ريال
عيار 12 سجل 20.525 ريال
الاونصة1277.350 ريال
الجنيه الذهب287.475 ريال
الأونصة بالدولار3317.96 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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