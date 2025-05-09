شكرا لقرائتكم خبر عن 640 مليون دولار استثمارات مشروع إنتاج الصودا اش بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وعرضت الجمعية، نتائج الأعمال التي قامت بها الشركة المصرية للصودا اش، خلال مرحلة استثنائية مليئة بالتحديات والتي قامت إدارة الشركة خلالها بتشكيل فرق عمل متخصصة (فنية، والتعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مواد محلية وإدارية) بالاستعانة بالكوادر الفنية وذوي الخبرة من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول. حققت الشركة المصرية للصودا اش، خلال تلك الفترة الوجيزة العديد من الإنجازات وأهمها توقيع عقد المقاول العام مع شركة TCCالصينية وهي من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات الصودا اش عالميًا، وتوقيع عقد الأعمال الهندسية المبكرة للإسراع بالتنفيذ، والحصول على الموافقة البيئية النهائية للمشروع، والبدء في التفاوض مع جهات التمويل لتأمين تمويل المشروع، وكذلك التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مواد محلية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق المنتج محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.

يأتي ذلك فى إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها التي تهدف إلى النهوض بالمشروعات القومية ذات القيمة المضافة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، تأتي مشروعات قطاع البترول وبخاصة مشروعات البتروكيماويات على رأس اولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعدة مناطق بالجمهورية وأهمها المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في تنفيذ وإنشاء تلك المشروعات ‏تم تأسيس الشركة المصريةللصودا اش في ديسمبر 2022 بهدف إقامة مشروع ضخم لإنتاج الصودا اش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ضمن مجمع البتروكيماويات بالمنطقة، ‏وذلك على مساحة تبلغ حوالي 270 فدان بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 640 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالي 600 ألف طن سنويا كمرحلة أولى.