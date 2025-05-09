شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من الرقابة على الصادرات يتفقد فرع الهيئة بالدخيلة لتقليل زمن الإفراج والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات اللواء المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نفذ فريق من الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية وغير الصناعية، برئاسة الدكتورة داليا شهاب، زيارة ميدانية إلى فرع الهيئة بالدخيلة، بهدف توحيد الإجراءات بين مختلف الفروع وتعزيز كفاءة العمل بالمنافذ.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الكيميائية نهلة الكيلاني، مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات، والمهندس تامر عبد العزيز، مدير إدارة المعدنية، والمهندسة مي الطنطاوي، مدير إدارة الجلود، والمهندس كريم عطيتو، مدير إدارة المتابعة الفنية، إلى جانب عدد من الفاحصين المتخصصين في السلع المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال تحسين كفاءة الأداء وتوحيد النظم والإجراءات في كافة الفروع، كما هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل والرد على استفسارات العاملين داخل الفرع.