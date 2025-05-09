وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات اليابانية إنشاء مراكز بحث وتطوير

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فى ختام زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو؛ استكمل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللقاءات التى يجريها مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات اليابانية، وذلك لبحث سبل التعاون التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وشملت اللقاءات مناقشات حول فرص جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرى، وإنشاء مراكز بحث وتطوير، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان.



وزير الاتصالات خلال لقاءات مع كبرى الشركات اليابانية

وفى هذا السياق؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع فوميهيكو أوكانيوا رئيس شركة توشيبا Toshiba DME وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى تطوير البرمجيات والمكونات الإلكترونية، بما فى ذلك أنظمة الوسائط المتعددة، والإلكترونيات المدمجة، ومنصات إنترنت الأشياء، والمنتجات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى. حيث شهد اللقاء استعراض تقنيات الشركة وأوجه التعاون القائم حاليًا مع مجموعة العربى. وتم بحث التوسع فى مركز اقليميا للبحث والتطوير مع شركة العربى.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، كيجى ياماناكا منسق أعمال شركة العربى فى شارب Sharp Corporation المتخصصة فى مجال الالكترونيات والأجهزة الذكية، وماسانورى كومورى نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى الشركة. وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على تقنيات شارب الذكية فى مجالات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء (AIoT)، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم مع مجموعة العربى، ودراسة خطط البحث والتطوير المشترك فى مجال التطبيقات والاجهزة الذكية لخدمة الاسواق الأوروبية والإقليمية من مصر.



وزير الاتصالات يبحث مع الشركات اليابانية إنشاء مراكز البحث والتطوير

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت، هيدهيرو يوكو المسؤول التنفيذى الأول ورئيس الشؤون القانونية والملكية الفكرية والعلاقات الحكومية بشركة دينسو Denso التى تعد من كبرى شركات تصميم وتصنيع مكونات وأنظمة السيارات فى العالم. ناقش اللقاء فرص التعاون فى مجال البحث والتطوير.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" (JICA) بحضور محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، بحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى.



لقاءات وزير الاتصالات مع كبرى الشركات اليابانية

حضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

هذا وقد قام الوفد بزيارة أحد معاهد التعليم التطبيقى للاطلاع على التجربة اليابانية فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك فى جلسة ضمن فعاليات مؤتمر "سوشى تك طوكيو 2025" (SusHi Tech TOKYO 2025)، والذى يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة؛ استعرض خلالها الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية. كما عقد سلسلة من اللقاءات مع محافظ طوكيو ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانى بالإضافة إلى مسؤولى مراكز الابتكار، والمؤسسات البحثية والتعليمية، إلى جانب قيادات عدد من الشركات اليابانية، وذلك بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرى.