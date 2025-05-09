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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 62.91 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعد مكاسب قوية تجاوزت 3 % في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.
وارتفع خام برنت 7 سنتات أي ما يعادل 0.1 % ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه إلى 59.98 دولارًا.
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