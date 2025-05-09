الاقتصاد

استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 62.91 دولارًا للبرميل

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 62.91 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعد مكاسب قوية تجاوزت 3 % في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.

وارتفع خام برنت 7 سنتات أي ما يعادل 0.1 % ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه إلى 59.98 دولارًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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