استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 62.91 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعد مكاسب قوية تجاوزت 3 % في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.

وارتفع خام برنت 7 سنتات أي ما يعادل 0.1 % ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه إلى 59.98 دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط