ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في الجلسة الماضية، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.1) % ليصل إلى (3309.39) دولارات للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3) % إلى (3314.20) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية (0.4) % إلى (32.37) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.5) % إلى (980.62) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.3) % إلى (973.04) دولارًا.

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