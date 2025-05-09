شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ 28.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، استقرارًا فى الأسعار، وسجل عيار 24 سعر 32.725 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.725 دينار

عيار 22 سجل 30.000 دينار

عيار 21 سجل 28.650 دينار

عيار 18 سجل 24.550 دينار

عيار 14 سجل 19.100 دينار

عيار 12 سجل 16.375 دينار

الاونصة 1018.050 دينار

الجنيه الذهب 229.125 دينار



الأونصة بالدولار 3317.96 دولار

و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.