شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ 28.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 09 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، استقرارًا فى الأسعار، وسجل عيار 24 سعر 32.725 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.725 دينار
عيار 22 سجل 30.000 دينار
عيار 21 سجل 28.650 دينار
عيار 18 سجل 24.550 دينار
عيار 14 سجل 19.100 دينار
عيار 12 سجل 16.375 دينار
الاونصة 1018.050 دينار
الجنيه الذهب 229.125 دينار
الأونصة بالدولار 3317.96 دولار
و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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