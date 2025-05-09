شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو العزم: التأمين الزراعى قطاع غير مخدوم على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أبو العزم خبير التمويل متناهى الصغر أن قطاع التأمين الزراعى فى مصر غير مخدوم على الإطلاق ويعنى الكثير من الفقر، وذلك ردا على سؤال ”الخليج 365” حول نمو هذا القطاع وبالأخص بعد توصية إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بضرورة التوسع فى هذا النشاط وماذكرته كريمى ناتجيا المديرة التنفيذية لشبكة اكر الأفريقية بوجود فجوة كبيرة فى نشاط التأمين الزراعى فى مصر خلال جلسات حوار مؤتمر التأمين متناهى الصغر بمحافظة الاقصر بمشاركة 30 دولة والذى ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية.

وأضاف أبو العزم أنه يجب أيضا النظر فى تقديم التعويض المناسب للمزارعين والمشكلة المتعلقة بالمطالبات كما أن فترة التعويض تأخذ وقت طويل يصل لـ7 أيام للوصول إلى شركة التأمين لأخذ دورته الاعتيادية بعد ذلك مقارنة بالدول الأخرى، كما اوصى بضرورة ابتكار منتجات جديدة تناسب متطلبات المزارعين والأخذ بتجارب الدول فى التشريعات الخاصة بهذا القطاع، ولدينا فرص كبيرة للنجاح.



ويستضيف اتحاد شركات التأمين المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025 خلال الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الاقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



ويعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولى من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصرى.