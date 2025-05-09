شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تلغي خطة إنشاء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 1.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نيسان موتور، ثالث أكبر مصنع للسيارات اليابانية، عن إلغاء خطتها لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان.وفقًا لما أورده موقع يو إس نيوز.

وكانت نيسان قد كشفت في يناير الماضي عن المشروع الذي بلغت قيمته الاستثمارية نحو 153.3 مليار ين (1.05 مليار دولار)، والمقرر إقامته في مدينة كيتاكيوشو، مع توقعات بتوفير حوالي 500 فرصة عمل.



وكان المصنع يهدف لإنتاج بطاريات من نوع فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بطاقة سنوية قدرها 5 جبجاوات/ساعة، وكان من المنتظر أن يبدأ الإنتاج بحلول يوليو 2028 أو بعده.

وقالت الشركة في بيان رسمي :"تتخذ نيسان إجراءات فورية لإعادة الهيكلة، وتدرس جميع الخيارات الممكنة لتحسين أدائها" ، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء جاء بعد مراجعة دقيقة لكفاءة الاستثمار، ما يعكس استعدادها لتقليص طموحاتها في السوق المحلية.

وكانت الحكومة اليابانية قد خصصت دعماً مالياً للمشروع بقيمة تصل إلى 55.7 مليار ين، في إطار جهودها لتعزيز الصناعات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.

يأتي هذا القرار في ظل تغييرات جذرية يشهدها هيكل نيسان الإداري، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا، الذي تولى المنصب خلفاً لماكوتو أوشيدا الشهر الماضي، حيث تسعى الشركة لتقليص طاقتها الإنتاجية، وتسريح الموظفين، وإغلاق بعض المنشآت.

وتواجه نيسان أزمة مالية حادة، إذ توقعت في أبريل الماضي تكبّد خسائر صافية قياسية تتراوح بين 700 و750 مليار ين (ما يعادل 4.8 إلى 5.14 مليار دولار) للعام المالي المنتهي في مارس، بسبب مخصصات انخفاض القيمة.

ومن المرتقب أن تكشف نيسان عن رؤيتها للسنة المالية الجديدة وتفاصيل خطتها للتعافي في إعلان نتائجها المالية السنوية المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.