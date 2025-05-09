شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب العالمي.. والأونصة تسجل 3316.29 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث اشترى المستثمرون المعدن النفيس بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة، في حين تحول اهتمام الأسواق إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,316.29 دولار للأوقية، كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,321.60 دولار.



وأوضح محللون أن عملية شراء الذهب ما زالت رائجة عند انخفاض أسعاره، الأمر الذي يحد حتى الآن من التراجعات على الرغم من انخفاض الطلب على الملاذ الآمن إلى حد ما؛ نتيجةً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشاروا إلى إنه قد يكون تطور المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه تداولات الذهب عند 3300 دولار أمريكي للأوقية الأسبوع المقبل.

ويزدهر الذهب، الذي يُعتبر تقليدياً وسيلةً للتحوّط من التقلبات الاقتصادية والسياسية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم لمزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي الذي أبقى معدلات الفائدة ثابتة أول أمس الأربعاء، وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

على صعيد متصل، قدّم تجار الذهب الهنود خصومات هذا الأسبوع وسط ضعف الطلب، حيث أدى انخفاض قيمة عملة الروبية الهندية إلى رفع الأسعار المحلية إلى مستويات شبه قياسية، بينما انتعشت عمليات الشراء في الصين بعد عطلة.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلنا أمس عن اتفاق تاريخي، ولا تزال رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من المملكة المتحدة سارية، بينما وافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية إلى 1.8% من 5.1%، وزيادة فرص الوصول للسلع الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية عند 32.48 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5 % ليصل إلى 980.55 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 978.21 دولار.