شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط قبل اجتماع التجارة الصينى الأمريكى.. وبرنت يسجل 63.07 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط قليلاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بنحو 3% في الجلسة السابقة، مع ظهور بوادر انحسار التوترات التجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري مثمر مع واشنطن.

وسجل خام "برنت" ارتفاعًا بمقدار 23 سنتًا، أو بنسبة 0.37%، ليصل إلى 63.07 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 21 سنتًا، أو بنسبة 0.35%، ليصل إلى 60.12 دولار للبرميل.



ويعتزم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، في سويسرا غدا، للعمل على حل النزاعات التجارية التي هددت نمو استهلاك النفط الخام، وفي حال وصلا إلى اتفاق فقد يرتفع سعر النفط الخام بمقدار دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل، وفقا لمحللين.

في سياقٍ آخر، تخطط منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك+" لزيادة الإنتاج، ما قد يُبقي الضغط على أسعار النفط، فيما قد يُؤدي تشديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقييد العرض ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وعلى صعيد متصل، تصاعد الصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، حيث يتوقع محللون أن ترفع البلدين من مشترياتهما من النفط الخام ونشاط مصافي التكرير والطلب على الديزل في ظل تزايد التعبئة العسكرية، بينما سينخفض ​​استهلاك وقود شركات الطيران، إذ يؤدي إغلاق المجال الجوي إلى إعادة توجيه الرحلات وإلغاءها وارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

ووفقًا للتقديرات، فإن الهند تستهلك 5.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، مقارنةً بـ 0.25 مليون برميل يوميًا لباكستان.