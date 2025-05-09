شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين بيئة الاستثمار وإدارة منظومة المياه في ورشتي عمل بـ15 مايو والصالحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم عقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "التجميل الميداني والتنسيق الحضري في إطار التحديات ورؤية مصر 2050"، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتدريب العاملين على تحقيق تلك الأهداف، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بالجهاز وأعضاء لجنة 2050 من الأجهزة المختلفة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية التركيز على إدارة ومتابعة تحسين بيئة الاستثمار بالمدن الجديدة، بهدف تعظيم أصول هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، ودعم الحوكمة الرشيدة كأحد مرتكزات رؤية مصر 2050.

وألقى الدكتور أسامة محمد علي، مدير عام التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كلمة تناول خلالها أهمية التنسيق الحضري والتجميل الميداني كأدوات فاعلة في تحقيق بيئة عمرانية متكاملة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، بجانب توضيح سعي هيئة المجتمعات العمرانية إلى تبنّي رؤى جديدة لتمويل مشروعات التجميل والتطوير من خلال الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، بما يتيح تنفيذ المشروعات دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

كما تناولت ورشة العمل، رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو تحقيق طموحات التطوير الحضاري بالمدن الجديدة، وتوفير الموارد من عائد هذه المشروعات، مع الحفاظ على التنسيق العمراني والهوية البصرية، ويتم تنفيذ المشروعات باستخدام أفكار مبتكرة ومتكاملة، بما يحقق عوائد مادية ويشجع الشركات والمؤسسات على المشاركة في تنمية المدن.

وشهدت الورشة حضورًا مميزًا لفريق عمل "رؤية مصر 2050" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي ضم الدكتورة أماني ممدوح، وسامح مجدى، والدكتور محمد السرنجاوي.

وفي السياق ذاته، استضاف جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، ورشة عمل نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تدريب العاملين على أحدث الأساليب والتقنيات في إدارة وتشغيل منظومة المياه، استعدادًا لتحديث النظام وتطبيقه في المدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجهود هيئة المجتمعات العمرانية، للارتقاء بكفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تأهيل الكوادر الفنية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الأنظمة الحديثة.

وتضمنت الورشة عروضًا توضيحية وتدريبات عملية حول آليات التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المحتملة وسبل التغلب عليها لضمان استدامة الخدمة.

يُذكر أن مدينة الصالحية الجديدة تشهد حاليًا تطويرًا شاملًا في شبكات المياه والصرف الصحي، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية في المدن الجديدة.