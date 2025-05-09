شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع "ديارنا " بإجمالى 34 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء فى تنفيذ المشروع السكني "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة وحدات تتراوح من (104م2 : 154 م2) للوحدة، مؤكداً أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.

ونوه وزير الإسكان عن أن مشروع "ديارنا" يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خُطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن، بجانب توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين، لافتاً إلى أن مشروع "ديارنا" سيشمل تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات في 23 مدينة جديدة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال صب أول لبشة خرسانة عادية بالعمارة رقم (4 ) بالمشروع بالقرب من سكن مصر الأندلس بمنطقة غرب الجامعات، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المقررة.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم الأعمال لمشروع أسواق الخير "السوق الحضارية" بالتجمع الثالث بالمدينة، والجاري تنفيذه بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور محمد زكي الوحش.

ذكر عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع "أسواق الخير" هو سوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث على مساحة أكثر من 76 ألف متر، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

وقال " الغيطي"، إن السوق ستضم محال وكافيتريات ومحطة وقود ومبنى إداريا، وساحة انتظار مغطاة للسيارات، ومناطق خضراء وبرجولات ونوافير، مؤكداً أن السوق تعتبر نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات السكان بالمدينة.