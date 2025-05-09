شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صاحب معرض سيارات القطامية حول حادث تصادم شاحنة النقل ودهس السيارات والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الليثي صاحب معرض السيارات المتضرر في حادث التصادم لشاحنة النقل بميدان محمد زكي في تصريحات خاصة، أنه راضي بقضاء الله وقدره.. والحمد لله ".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه لن يتم إعادة طرح السيارات التالفة من حادث تصادم تريلا بالمعرض في الأسواق مرة أخري بأي حال ، ولن يتم التعامل على هذه السيارات في السوق المصري مرة أخرى بإعتبارها جديدة، موضحا: أن جهاز حماية المستهلك قام بالفعل باستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير عقب ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي والجهاز هدفه الأساسي أمن وسلامة المواطنين أولوية قصوى .

يذكر أن البيان الصادر عن جهاز حماية المستهلك:

في ضوء ما تم رصده ومُتابعته علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي - بالقطامية " ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / ام جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات )

قام جهاز حماية المستهلك بمُخاطبة واستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير ، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة جراء هذه الواقعة، وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث.

وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة وعددها 11 سيارة ، وأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة محل الحادث، وبيانتهم كالآتي

نيسان صني لون "اسود" موديل 2026 شاسية رقم 180428

نيسان قشقاي لون "فيراني" موديل 2025 شاسية رقم 146032

نيسان اكس تريل لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 10776

نيسان اكس تريل لون "اسمنتي" موديل 2025 شاسية رقم 3420

ام جي ار اكس 5 لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 22142

بايك اكس 7 لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 183355

بايك اكس 55 لون "أحمر" موديل 2025 شاسية رقم 169048

هيونداي توسان لون "فضي" موديل 2025 شاسية رقم 559225

شيري تيجو 7 لون "كحلي" موديل 2025 شاسية رقم 210757

كيا اكسيد لون "ازرق" موديل 2025 شاسية رقم 209167

سيات اتيكا لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 6510630

وفي هذا الإطار، يؤكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن ز

كما يؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أننا نتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل ، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين .